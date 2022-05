Gas Sales, con Verona alle 20.30 al PalaBanca ti giochi la finale playoff Challenge

Una settimana fa al Palabanca la sfida tra Gas Sales Bluenergy e Verona valeva per la quarta giornata del girone dei playoff 5° posto, stasera (ore 20.30) sempre al Palabanca il remake di quella sfida vale un posto nella finale che assegna alla vincitrice un pass per la prossima Challenge Cup.

Sette giorni fa vinse Piacenza al tie break, stasera sarà una sfida tutta nuova. E certamente complicata vuoi perché il pronostico pende tutta verso i biancorossi e vuoi perché Verona è squadra organizzata che mette in mostra una buona pallavolo e stasera non ha nulla da perdere. La Gas Sales Bluenergy ha chiuso il girone al rimo posto grazie ad un percorso netto: cinque gare, cinque vittorie. E l’unico punto lasciato per strada è stato proprio contro Verona che l’accesso alla semifinale se lo è conquistato vincendo al tie-break a Cisterna nell’ultimo turno del girone. Una sfida, quella di stasera, che forse in pochi si aspettavano ma Verona è stata brava a conquistare la quarta piazza in graduatoria e lasciare fuori dai giochi Milnao.

Incerta la presenza stasera del centrale americano Holt assente l’altra sera a Milano per in problema alla schiena. E anche le condizioni di Rossard, di fatto out dall’inizio di questi playoff 5° posto, sono da valutare. Una gara da dentro o fuori. Chi vince giocherà venerdì 13 maggio (ore 20.30 diretta su Rai Sport), contro la vincente tra Cisterna e Monza, finale che porterà la vincitrice dritto dritto nella prossima Challenge Cup. Terza manifestazione per importanza riservata ai club di tutta Europa.