L’attesa è finita: oggi scatta la 25° Placentia Half Marathon. Al via oltre 1.100 partecipanti

C’è chi punterà a scendere sotto l’ora e chi farà da semplice gregario, ma tutti saranno il simbolo della ripartenza. L’attesa è ormai finita, questa mattina la Placentia Half Marathon farà il suo gradito ritorno in città dopo due edizioni “virtuali”. In bocca al lupo a tutti quanti dunque, gli oltre 1.100 iscritti che alle ore 9.30 in punto partiranno da Palazzo Farnese per compiere il tragitto di 21 chilometri e 97 metri per terminare all’arrivo in piazza Cavalli.

Dal punto di vista agonistico, il discorso per le prime posizioni si fa più che interessante. In campo maschile confermati i favori del pronostico per la coppia kenyana del team austriaco Run2gether, formata da Dickson Nyakund con un personale di 1h01’36” e Kipkorir Birir con 1h02’44”, con i pettorali 1 e 2, ma attenzione al numero 3 Edwin Kiptoo della Podistica Torino, il cui record è di 1h00’11”, ma che è reduce da una maratona appena corsa qualche giorno fa. Nel femminile, fari puntati sulle kenyane Lenah Jerotich (Atl.2005) e Ziporah Kingori (Pod.Torino), rispettivamente pettorale F1 e F2. Tra gli italiani, favoriti Andrea Soffientini della Dinamo Sport con il numero 5 e Rosa Alfieri, F3 del Circolo Minerva.

Oggi, insieme alla corsa inserita nel calendario nazionale Fidal (il via sarà dato anche dal presidente federale Stefano Mei), previste dalle 9.30 anche Cammina con il Cuore (dal Daturi) , Camminata della associazioni e minimaratona Unicef dal Facsal.

Proprio come negli anni passati, a partire dalle 10.00 Telelibertà trasmetterà in diretta televisiva l’evento seguendo nel dettaglio la competizione.

TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’