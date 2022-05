Gas Sales verso al finale playoff. Brizard, Recine e Caneschi a Volley Piacenza

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta aspettando l’appuntamento più importante della stagione, la finalissima di playoff quinto posto che le potrebbe consegnare il pass per l’Europa. Ad accompagnarci verso il match sarà come sempre il programma di approfondimento “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna puntuale come ogni martedì questa sera alle 21 su Telelibertà.

Un vero e proprio cast di stelle sarà presente nello studio del conduttore Marcello Tassi, per analizzare la semifinale vinta contro Verona e poi cominciare la marcia di avvicinamento verso la finale, in programma per venerdì sera alle ore 20.45 al Palabanca. Saranno infatti ospiti il palleggiatore e capitano della Gas Sales Antoine Brizard, lo schiacciatore Francesco Recine, e il centrale Edoardo Caneschi, che nell’ultima partita si è aggiudicato il titolo di MVP. Uno spazio verrà dedicato anche alle nuove frontiere della comunicazione sportiva, con Tancredi Cattone, social media manager della Gas Sales, che parlerà dell’importanza che ha assunto l’universo social nel panorama della Superlega di pallavolo.

Insieme a loro ci sarà inoltre l’immancabile Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, il tutto condito da immagini e grafiche per fare il punto della situazione anche sulla sfida dei playoff scudetto. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.