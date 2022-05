La Pianellese vince sul campo della Primogenita ed è promossa in Seconda

La Pianellese, grande favorita della vigilia, ha vito aritmeticamente il campionato provinciale di Terza categoria. Decisivo il successo per 2-1 nel turno infrasettimanale di ieri sera, mercoledì 11 maggio, sul campo della Primogenita: i punti di vantaggio sul Cadeo sono sette a due giornate dal termine.

Al “Puppo” di Borgotrebbia, una gara dominata molto di più di quanto dica il punteggio; prima occasione per Ourdi solo davanti a Pagano, che salva per ben due volte.

La Pianellese sblocca il match al 26′: fallo in area su Fracassi e calcio di rigore che Kuqja trasforma.

La ripresa si apre con due palle gol ospiti sciupate da Rizzi e da Tagliaferri; la Primo gela la capolista: calcio di punizione di Rinaldi che centra il “sette”e 1-1 al 28′.

La gara si fa nervosa, ne fa le spese Davide espulso dalla panchina.

La Pianellese attacca a testa bassa e trova il gol a una decina di minuti dalla fine: bella azione personale di Risposi che fulmina Pagano con un destro dal limite dell’area. E’ il gol-promozione.

TERZA CATEGORIA – RISULTATI E CLASSIFICA

