“Sportabilità”, al via un torneo di calciobalilla integrato a Borgotrebbia

Una piena integrazione sociale senza barriere. È questo l’obiettivo che vuole raggiungere l’evento sportivo nazionale “Sportabilità”, organizzato da Fenalc e Cral “Il Pellicano” USL di Piacenza A.P.S. con la collaborazione del MyGolf Piacenza, della sezione Sapori e Saperi del Cral e con il patrocinio del Comune di Piacenza: un torneo di calciobalilla integrato che metterà insieme culture diverse.

La manifestazione prevede un periodo di allenamento “diffuso” nella sezione di Borgotrebbia del Cral all’interno della scuola MyGolf Piacenza in via dei Bazachi 65, già accessibile per gli allenamenti (previo appuntamento contattando il 3456167195, il 3386762314, oppure scrivendo a [email protected]), per arrivare poi alla tre giorni di gare non competitive tra squadre “integrate” che si terranno venerdì 27 maggio (inizio ore 15), sabato 28 maggio (inizio ore 15) e domenica 29 maggio (inizio ore 10.30, al termine la premiazione).

Il MyGolf Piacenza è già pronto, oggi hanno presentato il torneo il presidente Massimo Collazzo e la socia Rita Farruggia insieme all’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati, Francesco Procida di Fenalc e Paolo Merli di Cral.

“Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Cip e Comitato nazionale sport del sottosegretario Vezzali – ha spiegato Procida – su tutti i territori nazionali per l’integrazione totale, aperta a tutti, e anche per sensibilizzare e dare un aiuto alle famiglie per gestire i casi più dolorosi di persone disabili”.

“Abbiamo risposto a una sollecitazione di Fenalc nazionale per questo concorso – ha aggiunto Merli – nato per mettere insieme a giocare persone con disabilità, di diverse etnie e altri”.