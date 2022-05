Motonautica, al via la nuova stagione. Si riparte dalla Repubblica Ceca

Ultimi ritocchi al motore e ultime prove sulle acque di casa (tra Roncarolo e Sannazzaro) per la nutrita pattuglia di piloti piacentini in vista del debutto ufficiale programmato a Jedovnice. La nuova stagione di motonautica riparte dalla Repubblica Ceca nell’imminente

weekend (14 e 15 maggio) e porta con sé una valanga di speranze dei “nostri” eroi per primeggiare nelle categorie F500, F250 e F125. E, come sempre, diversi agguerriti avversari da battere.

F500 – L’estone Aabrams farà di tutto per difendere il titolo ed ha le carte in regola per lottare quantomeno alla pari con i rivali di sempre ovvero sia lo slovacco Marian Jung, l’ungherese Attila Havas, il polacco Marvin Zielinski ed il rientrante Robert Hencz dopo un anno di stop forzato.

Discorso a parte per Giuseppe Rossi attualmente alle prese con un guaio fisico ma in grado di sbaragliare il campo sulle ali di una classe cristallina che fra l’altro gli ha regalato l’Europeo 2021 in Polonia.

E poi ci sarà Andrea Ongari, in crescita esponenziale, pronto a giocarsela con tutti grazie anche alla collaborazione di Gianni Fava, ex meccanico del pluricampione Claudio Fanzini. Tra i nomi nuovi, c’è il debutto del cecoslovacco Hrbacek.

F250 – L’ungherese Peter Bodor monopolizza le attenzioni degli addetti ai lavori che però sono ben consci delle qualità dei fratelli Alex e Max Cremona e del redivivo Marco Malaspina. I tre piloti piacentini hanno grosse chance di vincere il titolo in una stagione che vedrà al palo il russo Hhrushchev oltre all’esordio in categoria del tedesco Gull e dell’inglese Turner. In gara anche l’abruzzese Pasquale Contento che dovrebbe migliorare in fatto di risultati dopo un anno d’esperienza.

F125 – La fortissima estone Aaslav Kaasik Sanna, detentrice del titolo, si concede un anno di stop dopo il terribile incidente all’Europeo in Polonia. Diversi i papabili al trono con qualche chance in più per Peeba, Lyubenov, Sinoracki e, perché no, Luca Finotti chiamato alla stagione della definitiva consacrazione. E anche il cremonese Mattia Ghiraldi cercherà di migliorarsi.