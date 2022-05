Gas Sales, anche Fei e Antonov al torneo di beach volley del Raineri Marcora

Questa mattina il team manager della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Alessandro Fei e lo schiacciatore biancorosso Oleg Antonov hanno presenziato all’avviamento dell’annuale gara di beach volley con i ragazzi dell’istituto Raineri-Marcora.

“Siamo felicissimi – ha spiegato il docente di scienze motorie e sportive Marco Bracchi – della partenza di questa iniziativa che quest’anno sarà eccezionalmente nei campi della società canottieri Vittorino da Feltre. Ringraziamo calorosamente la società e i campioni della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per aver partecipato. Diamo appuntamento alle prossime iniziative e auguriamo in bocca al lupo alla prima squadra per il prossimo campionato e per le finali delle giovanili”.

“Fox” Fei, presente alla partenza questa mattina della giornata dedicata al volley, sottolinea: “È sempre bello partecipare a iniziative del genere: la pallavolo a Piacenza sta prendendo sempre più piede e siamo contenti che ora, dopo il lungo stop della pandemia – che ha obbligato i ragazzi a ridurre la pratica sportiva – lo sport si stia riprendendo. Quindi continuiamo a sostenere i giovani e la pallavolo”.