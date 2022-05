In attesa dell’arrivo di Scalise, il Piacenza Calcio saluta mister Cristiano Scazzola

E’ ufficialmente terminata l’avventura di Cristiano Scazzola sulla panchina del Piacenza Calcio. Dopo le indiscrezioni da noi pubblicate nei giorni scorsi, oggi è arrivata l’ufficialità dell’addio tra il tecnico ligure e la società biancorossa.

“Al mister – si legge in un comunicato del club di via Gorra – va il più ampio ringraziamento da parte di ogni componente della società e un augurio per le migliori

fortune sportive e professionali. Quello appena concluso è un percorso sportivo e umano che ha arricchito entrambi e che ha trovato compimento e conclusione nella

salvezza dello scorso anno e nell’ottimo piazzamento della stagione appena terminata”.

Come preannunciato, il posto di Scazzola verrà preso da Manuel Scalise, 41 anni, pronto all’esordio assoluto in serie C. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, ma nel corso della settimana potrebbero esserci sviluppi.