Arianna Giordani di VO2 Team Pink sul podio a Gazoldo degli Ippoliti

Ciclismo giovanile VO2 Team Pink protagonista a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) nel Memorial Alberto Coffani, andato in scena oggi, 22 maggio, in terra mantovana. Andando in ordine cronologico nella manifestazione lombarda, ad aprire le danze è stata la corsa per Donne Esordienti, vinta dalla “padrona di casa” Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), ma dove le “panterine” hanno recitato un ruolo molto attivo in corsa, come testimonia per esempio il guizzo finale di Paola Zucca, ripresa a una manciata di metri dal traguardo. Per la Acuti, terza vittoria stagionale, mentre il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink ha piazzato la reggiana Serena Zannoni, sesta assoluta e quarta dei secondi anni.

Ancor meglio è andata nella corsa per Allieve, dove la piacentina Arianna Giordani è salita sul gradino più basso del podio spezzando l’egemonia della Cicli Fiorin, a segno con la vincitrice Camilla Bezzone e con la seconda classificata Anita Baima. Nella top ten, un’altra “panterina”, la reggiana Linda Ferrari, ottava.

Risultati Gazoldo degli Ippoliti:

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 24 chilometri in 38 minuti 32 secondi, media 37,370 chilometri orari, 2° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore), 3° Viola Invernizzi (Team Serio), 4° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), 5° Anna Bonassi (Mazzano), 6° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Alessia Milesi (Ossanesga), 8° Christine Valseschini (Cesano Maderno), 9° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno), 10° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 2° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore), 3° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), 4° Serena Zannoni (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink), 5° Alessia Milesi (Ossanesga), 6° Christine Valseschini (Cesano Maderno), 7° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno), 8° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 9° Sofia Pezzotti (Valcar-Travel & Service), 10° Alessia Locatelli (Ossanesga).

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Viola Invernizzi (Team Serio), 2° Anna Bonassi (Mazzano), 3° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service), 4° Letizia Parini (Ju Green Gorla Minore), 5° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore), 6° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service), 7° Greta Bordin (Cicli Fiorin), 8° Alessia Zanetti (Mazzano), 9° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po), 10° Valentina Ravelli (Valcar-Travel & Service)

Ordine d’arrivo Allieve: 1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) 42 chilometri in 1 ora 9 minuti 49 secondi, 2° Anita Baima (Cicli Fiorin), 3° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 5° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 6° Marina Filimon (Gioca in Bici Oglio Po), 7° Alice Invernizzi (Team Serio), 8° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Irene Vottero (Nonese Fobike), 10° Greta Pighi (Cicli Fiorin).