Calcio dilettanti, oggi è ancora tempo di verdetti. Drago a un passo dalla festa

Ultime emozioni nell’ambito del calcio dilettantistico: oggi, domenica 22 maggio, si completeranno anche le “stagioni regolari” di Seconda (girone A) e Terza Categoria; in programma, dalle 16.30, anche alcuni confronti di playoff e playout.

In Promozione, la Bobbiese scende in campo a Carignano per la “gara secca” che mette in palio l’accesso alla finale degli spareggi dove ad attendere c’è il San Secondo. Ai ragazzi di Vullo servirà un successo per staccare il pass. Confronto in doppio turno per il Vigolo che oggi sarà di scena sul campo di Langhirano: in questo caso, la lotta è quella che riguarda la salvezza che si deciderà in via definitiva sul campo di Borgotrebbia tra sette giorni.

In Prima Categoria invece, è già tempo di ultimo atto per la PontollieseGazzola che, al Cementirossi, se la vedrà con il Polesine Zibello: per bomber Visconti e compagni, 90’ che possono valere la promozione.

In Seconda, nel girone A, la capolista Junior Drago attende la visita del San Lazzaro: un punto soltanto separa la squadra di Brusi dallo scudetto, con il Gossolengo Pittolo che ancora spera in un aggancio in extremis. Incerta anche la lotta per la salvezza con San Rocco, San Lazzaro e Rivergaro sono chiamate a evitare l’ultimo posto che significa playout in compagnia della Turris.

In Terza, dopo il trionfo della Pianellese, manca il nome dell’avversaria che sfiderà il Cadeo nella finale playoff. Se lo contendono oggi Gropparello, Virtus Piacenza e Lyons Quarto in 90 minuti conclusivi da brividi.

PROMOZIONE

Playoff (semifinale)

Carignano-Bobbiese

Playout (andata)

Langhiranese-Vigolo

PRIMA CATEGORIA

Playoff (finale)

PontollieseGazzola-Polesine Zibello

SECONDA CATEGORIA (Girone A)

BobbioPerino-Libertas

GossolengoPittolo-San Giuseppe

Gragnano-Niviano

Junior Drago-San Lazzaro

Rivergaro-San Nicolò Calendasco

San Rocco-San Corrado

Turris-San Filippo Neri

SECONDA CATEGORIA (Girone B)

Fraore-Mezzani

Lugagnanese-Montebello

Pro Villanova-Salicetese

Scanderbeg-San Leo

Sissa-Corte Calcio

Vicofertile-Caorso

Virtus San Lorenzo-Arquatese

TERZA CAREGORIA

San Giorgio-Pianellese 2-2

Primogenita-Alseno 3-2

Vernasca-Cadeo 2-2

Bivio Volante-Pol.BF

Folgore-Travese

Gropparello-Fulgor Fiorenzuola

Lyons Quarto-GerbidoSipa

Virtus Piacenza-San Polo