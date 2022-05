Milan vince lo scudetto: tifosi piacentini scendono in strada per festeggiare

Anche Piacenza “is on fire”. Il popolo rossonero è sceso in strada questa sera, 22 maggio, per festeggiare lo scudetto del Milan, con caroselli in auto e in moto, bandiere e tifo da stadio. Non si aspettava altro, il triplice fischio dell’arbitro in Sassuolo-Milan ha fatto esplodere la gioia dei tifosi piacentini della squadra rossonera che attendevano questo momento da ben undici anni. Il punto nevralgico è stato Barriera Genova, a Piacenza, con una vera e propria “sfilata” di mezzi colorati di rosso e nero e con le mani ben pigiate sui clacson. C’è chi è arrivato con il classico bandierone gigante, chi con le sciarpe fuori dai finestrini, chi ha semplicemente mostrato il colletto con i colori della squadra del cuore. La colonna sonora preferita è però una sola, quel “Pioli’s on fire” che dallo scorso campionato sta accompagnando i successi del Milan, tutti lo hanno intonato almeno una volta.

