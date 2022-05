Gas Sales Bluenergy, sfuma la pista Nimir. In arrivo lo schiacciatore Fabrizio Gironi

Anche se per il momento tutto tace, continua a “ribollire” il mercato della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con la società della presidente Elisabetta Curti intenzionata ad allestire una squadra da sogno in vista della prossima stagione. Dopo il centrale Robertlandy Simon e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli, entrambi freschi campioni d’Italia con Civitanova (operazioni di fatto già concluse anche se non ancora ufficializzate), Piacenza si è assicurata per la panchina Fabrizio Gironi, schiacciatore classe 2000 in arrivo da Taranto e sceso in campo con la Nazionale di Fefè De Giorgi mercoledì scorso contro la Bulgaria. Una Gas Sales che punta dunque sempre più sull’Azzurro.

Rimanendo in tema mercato, tramontata l’idea di portare a Piacenza Cvetan Sokolov (il quale ha rinnovato con la Dinamo Mosca), pare raffreddarsi anche la pista che porta a Nimir. “L’olandese volante”, dato per partente già da diversi mesi, si sarebbe convinto a restare a Modena. La società di Catia Pedrini è infatti alle prese con quello che potrebbe essere un cambio di proprietà: il nuovo corso gialloblu avrebbe tutte le intenzioni di presentarsi ai tifosi con un colpo ad effetto, e ciò potrebbe essere proprio la permanenza al PalaPanini del fortissimo opposto orange. Ad ogni modo, è lecito attendersi altri botti biancorossi.