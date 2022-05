Dilettanti in campo oggi tra playoff e playout. Il programma completo di oggi

Quella di oggi sarà una domenica scandita da scontri playoff e playout per le squadre piacentine del Calcio Dilettanti. In Promozione, Prima e Seconda Categoria fischio d’inizio alle 16.30. Scenderanno in campo alle 19.30 le compagini di Terza Categoria. Tutti i risultati in tempo reale saranno disponibili sul portale Libertasport.

PROMOZIONE (ore 16.30)

Playout, gara di ritorno

Vigolo-Langhiranese (andata 0-0)

SECONDA CATEGORIA A (ore 16.30)

Playoff, semifinale gara unica

Niviano-Bobbio Perino (si gioca a Vigolzone)

Finale playoff: Gossolengo Pittolo

Playout, andata

Turris-Rivergaro

SECONDA CATEGORIA B (ore 16.30)

Arquatese-Lugagnaese

Caorso-Virtus San Lorenzo

Mezzani-Pro Villanova

Corte Calcio-Fraore

Montebello-Sissa

Salicetese-Scanderbeg

San Leo-Vicofertile

TERZA CATEGORIA (ore 19.30)

Playoff, semifinale gara unica

Virtus Piacenza-Gropparello

Finale playoff: Cadeo