Baseball, Piacenza inciampa anche a Fossano e torna con un pareggio che non soddisfa

Due doppiette di fila il Piacenza proprio non riesce a centrarle e, dopo la bella prova prova casalinga con l’Ares, deve accontentarsi di pareggiare sul diamante del Fossano ultimo in classifica. In gara1 i biancorossi perdono 12-11 al secondo supplementare dopo aver dilapidato un vantaggio di 11-2 mentre in gara2 spazzano via i padroni di casa con un perentorio 14-0 all’8° inning. Nel bene e nel male fa tutto il Piacenza al quale, nonostante tutto, la classifica continua a dare speranze di playoff a metà della regular season.

ALTRI RISULTATI

Catalana- Milano 1-1 (8-7; 0-5), Ares-Avigliana 2-0 (8-3; 7-4), Junior-Codogno 0-2 (2-6; 4-8).

CLASSIFICA

Avigliana 667 (12-8-4), Milano 643 (14-9-5), Codogno 571 (14-8-6), Ares Milano 538 (13-7-6), PIACENZA 500 (14-7-7), Catalana Alghero 429 (14-6-8), Junior Parma 333 (12-4-8), Fossano 308 (13-4-9).