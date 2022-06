Il Piace del neo mister Scalise in ritiro a Salsomaggiore dal 15 al 29 luglio

Il Piacenza Calcio ha annunciato che anche per la stagione 2022/23 la squadra, guidata dal nuovo tecnico Manuel Scalise, svolgerà il ritiro estivo a Salsomaggiore Terme, diventata ormai una seconda casa per la società, dato che per la quarta volta sarà la sede ufficiale della prima fase di preparazione della stagione dei biancorossi. I giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti saranno accolti all’hotel Principe, mentre le sedute di allenamento saranno svolte presso il campo comunale “Clemente Francani”. Il ritiro estivo del Piace si terrà da venerdì 15 luglio a venerdì 29 luglio.

