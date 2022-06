Ultimi verdetti in Seconda e Terza: si gioca a Gossolengo, Rivergaro e Cadeo

Giornata di verdetti per il calcio piacentino, con le sfide decisive tra playoff e playout del girone A di Seconda categoria e playoff di Terza. Palla al centro alle 16.30.

Per il girone A di Seconda categoria finale playoff tra i padroni di casa del GossolengoPittolo e il Bobbio2012-Perino, che ha avuto la meglio in semifinale sul Niviano. Meglio piazzati in stagione, i rossoblù possono puntare anche sul pari, peraltro al termine degli eventuali tempi supplementari, per garantirsi la pole position tra le aventi diritto al ripescaggio in Prima.

A Rivergaro, invece, gara di ritorno del playout tra i padroni di casa e la Turris, sconfitta 2-1 all’andata. Per salvarsi i nerazzurri sono obbligati ad imporsi con due gol di scarto.

In Terza categoria si gioca a Cadeo la finale playoff tra i locali e il Gropparello, capace di prevalere in semifinale sulla Virtus Piacenza.

Gropparello che giocherà mercoledì prossimo, a Borgonovo, la finalissima di Coppa Provinciale di fronte alla Travese.

