Atletica Piacenza, ottavo posto per Simone Boiocchi ai Campionati italiani Fisdir

La stagione all’aperto è entrata nel vivo e l’Atletica Piacenza è impegnata su diversi fronti molto importanti. Tra i palcoscenici più rinomati troviamo i Campionati italiani Fisdir, tenutisi a Molfetta (Bari) il 4 e 5 giugno. A tenere alti i colori biancorossi è stato ancora una volta Simone Boiocchi, sprinter piacentino da anni ormai sulla cresta dell’onda nelle specialità della velocità.

Simone, come di consueto a questi appuntamenti, si è cimentato sia sui 100 che sui 200m. L’avventura di Simone è iniziata sabato con la gara più breve, i 100m. Il biancorosso classe 1994, allenato da Fabrizio Dallavalle, ha sfiorato la qualificazione correndo il rettilineo in 13”10. Purtroppo, questo tempo gli è valso il nono posto, davvero di poco fuori dagli 8 che hanno poi corso la finale.

Tuttavia, Simone, con spirito da vero lottatore, è tornato in pista sui 200m il giorno seguente: dopo un 26”54 magistrale, valevole come lasciapassare per la finale, il portacolori dell’Atletica Piacenza ha dato fondo a tutte le sue forze, terminando la prova in 26”36 e all’ottavo posto. La bellissima storia di Simone si prolunga nuovamente anche quest’anno: il presidente allenatore Fabrizio Dallavalle racconta sempre di quando Simone aveva iniziato, della sua timidezza e del suo attaccamento alla madre. E ama raccontare anche di quanto ora invece Simone sia sicuro di sé, allegro, un leone sul campo di gara. Simone è stato protagonista di una crescita non solo sportiva, quanto piuttosto personale, integrandosi nei gruppi di allenamento dell’Atletica Piacenza con grande entusiasmo.

“Una persona che tengo sempre tanto a ringraziare è Sergio Mazzocchi, un grande amico di Simone, sempre presente nei momenti importanti e di grande aiuto per me negli allenamenti al campo di atletica; senza di lui e senza i suoi genitori, l’integrazione e i risultati di Simone non sarebbero arrivati nello stesso modo”.

Simone Boiocchi ha ancora una volta portato grande soddisfazione all’Atletica Piacenza, che è immensamente grata non solo per i risultati, ma anche per l’ispirazione che deriva dalla sua storia.