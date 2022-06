Motonautica Formula 1: a Macon doppietta per il team Abu Dhabi

MOTONAUTICA FORMULA 1 – Sembrava una passeggiata di salute quella di Sami Selio all’esordio della stagione 2022 di motonautica in quel di Macon (Lione). Invece, dopo aver dominato la scena per 38 giri, il finlandese è stato abbandonato dal motore lasciando via libera all’accoppiata del team Abu Dhabi formata da Shaun Torrente e Thani Al Quemzi. Sul podio è salito anche il francese Peter Morin. Fra i ritiri illustri quello del portoghese Benavente e quello del più volte campione del mondo Philippe Chiappe. Soltanto 16 giri all’attivo per il chioggiano Alberto Comparato in forza al Circolo Nautico San Nazzaro che ha avuto problemi al motore quando si trovava in undicesima posizione.

