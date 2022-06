Piacenza Triathlon sugli scudi con Patrizia Dorsi al mondiale Xerra

Un lungo ponte di gare quello che dal 2 al 5 giugno ha portato medaglie al Piacenza Triathlon Vittorino.

Il 2 giugno si è svolto il campionato regionale su distanza sprint, nella categoria S1: Alicia Ghinelli si aggiudica la medaglia d’oro e nella categoria M3. Medaglia di bronzo per Stefano Bettini, presidente del sodalizio.

Solo due giorni dopo nella tappa Xerra di Toscolano-Maderno sul lago di Garda si assegnavano le slot per la finale mondiale del circuito che si svolgerà ad ottobre a Molveno. La massacrante gara internazionale a cui partecipano atleti da tutto il mondo consisteva in 1500 metri di nuoto, 31 chilometri di MTB con 1000 di dislivello positivo e 11 chilometri di trail con 300 metri positivi. In gara Stefano Bacchetta e Patrizia Dorsi: quest’ultima con una prova maiuscola e nonostante un infortunio nell’ultima parte di gara trail, si è piazzata 8° assoluta e 3° tra le atlete italiane. Inoltre, con il secondo posto nella sua categoria ha staccato il pass per la finale.