Judo, la piacentina Asia Sassi conquista l’argento in Coppa Italia

Nuovo grande risultato per la judoka piacentina Asia Sassi, che ieri al Palafijlkam di Roma ha conquistato la medaglia d’argento nella fase finale della Coppa Italia A1 di judo, che ha visto affrontarsi i migliori atleti italiani nella categoria Junior Under 21 e Senior Under 36. Per Asia, judoka del Judo Shiai appena 18enne e al primo anno Junior dopo aver cambiato categoria di peso, si tratta di un meraviglioso risultato. La finale che ha visto le atlete lottare anche per più di tre minuti dopo il tempo regolamentare al golden scores, ha visto vincere l’atleta senior Martina Scisciola per un ammonizione. Il Judo piacentino continua a rimanere sul podio d’Italia.

