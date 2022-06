Volley, l’Italia dei biancorossi Recine e Romanò batte 3-1 l’Argentina in Vnl

C’è molto di biancorosso dietro alla vittoria dell’Italia sull’Argentina per 3-1, quarta sfida degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2022. In campo ieri a Ottawa (Canada) contro la squadra medaglia di bronzo alle Olimpiadi sono scesi anche lo schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Francesco Recine (per lui 16 punti a suggellare una grande prestazione) e l’opposto Yuri Romanò, neoacquisto della società di Elisabetta Curti. Indisponibile per il libero Leonardo Scanferla, out per infortunio. L’Italia maschile tornerà in campo il prossimo 22 giugno nelle Filippine contro la Germania.

