Nuoto, si è aperto il Trofeo Vittorino: quasi 1.300 atleti da tutto il nord Italia

Il trofeo della ripartenza e del record di iscritti. Ecco come sarà ricordata la 40° edizione del Trofeo nazionale Vittorino da Feltre, che dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria torna in questo fine settimana come uno degli eventi agonistici natatori più importanti del panorama locale. Il sipario sulla prima giornata di gare nella piscina olimpionica della Vittorino si è alzato ieri mattina e il dato che balza subito all’occhio è un’affluenza mai registrata prima: sono quasi 1.300 infatti gli atleti che si sfideranno in questa due giorni di competizioni, provenienti da 36 società di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Per loro non sarà solamente l’occasione di vincere una medaglia e di sfidarsi sui tempi, ma anche una festa dello sport.

