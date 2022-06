Gas Sales Bluenergy, l’Under 13 maschile vince il trofeo “Città di Treviso”

Importante vittoria per la squadra Under 13 maschile della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha alzato al cielo il “Trofeo 0.13 Città di Treviso”. La formazione biancorossa si è aggiudicata l’importante torneo nazionale a cui hanno partecipato per la prima volta 24 squadre provenienti da tutta Italia.

Più di 300 i giovani atleti che per due giorni hanno colorato la città di Treviso e le sue palestre. La formazione biancorossa, guidata in panchina da Massimo Piazzi sotto la supervisione di Renato Barbon, responsabile tecnico delle giovanili biancorosse, ha vinto tutti gli incontri disputati perdendo un solo set in tutta la competizione.

I giovani biancorossi hanno avuto la meglio nell’ordine con Montesi Volley Pesaro, Pallavolo C9 Arco, Wimore Energy Parma, Pallavolo Cisano Nembro, Tonoli Nyfil Montichiari, Volley Treviso Oro e Kioene Padova in finale.

Come Mvp della manifestazione è stato premiato Daniele Volpara, mentre migliore palleggiatore è risultato Elia Aquino.

La rosa dell’Under 13

Elia Aquino, Giovanni Braghieri, Yassine Chebbi, Dylan Cherrez, Davide Filagrana, Alessandro Gualla, Yurii Hulko, Daniele Volpara, Lorenzo Maffini, Lorenzo Moro, Daniel Stafa, Alberto Subacchi. All. Massimo Piazzi.