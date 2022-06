Motonautica, il piacentino Giuseppe Rossi illeso dopo un incidente a 180 km/h. VIDEO

Momenti di grande paura a Znin (Polonia) nella prima manche della F500 di motonautica. Il pilota piacentino Giuseppe Rossi, partito dalla pole e in testa alla gara fin dalla prima virata, nel corso del penultimo giro nel rettilineo si è impennato a 180 km/h per poi ricadere in acqua dopo un volo di una trentina di metri. Una botta tremenda ma per fortuna nulla di serio: Rossi se l’è cavata con un grosso spavento.