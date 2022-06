Gas Sales, serata di festa. Curti: “A Piacenza si può creare qualcosa di bello”

Serata al Lux per la Gas Sales Volley, che mercoledì 29 giugno sera ha organizzato la tradizionale cena con gli sponsor. Tra gli ospiti anche Robertlandy Simon, il centrale cubano è tornato a Piacenza per portare la squadra tra le favorite della Superlega. Il suo arrivo, insieme a quelli di Leal e Lucarelli, ha acceso l’entusiasmo in casa biancorossa, frutto dell’impegno di un lavoro collettivo che dura da anni, come ha sottolineato la presidente Elisabetta Curti: “Tutto è partito quasi per caso, per gioco, poi abbiamo dimostrato che a Piacenza si può creare qualcosa di bello. Noi forse siamo stati il traino, e in seguito grazie a tante realtà piacentine, prima tra tutte la Banca di Piacenza, abbiamo realizzato un sogno. Posso anche dire con orgoglio che ogni anno vogliamo migliorare e penso che quest’anno abbiamo costruito una grande squadra”.

Domanda secca, questa Gas Sales ora è da scudetto? “Io non dico niente…dico solo che quest’anno ci siamo impegnati molto per dimostrare di esserci ancora per una Piacenza che fa e non solo che parla. Aiutati proprio da questi nostri sponsor siamo riusciti a mettere a segno dei colpi che possono veramente portare la Gas Sales in alto, poi sappiamo tutti che nello sport ci sono tante incognite, speriamo di fare bene e di migliorare sempre di più”. E c’è già grande fermento per l’avventura europea in Coppa Cev, che inizierà a novembre contro il VK Lvi Praga: “Stiamo già preparando la prima trasferta europea a Praga e siamo già gasati al pensiero della prossima stagione”.