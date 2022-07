Baskin protagonista allo Spazio Rotative: stasera speciale su Telelibertà

Un vero sport di squadra, che unisce le persone senza pregiudizi o barriere. È il baskin, che questa sera, 2 luglio, avrà uno spazio da protagonista su Telelibertà. Alle ore 21 andrà in onda lo speciale dedicato alla giornata di festa che le due società piacentine di Piacebaskin e Assigeco Baskin hanno trascorso allo Spazio Rotative. Grazie alle interviste del giornalista Marcello Tassi rivivremo tutte le emozioni che i ragazzi di queste squadre hanno vissuto durante l’ultima esaltante stagione, con il Piace che ha colto uno straordinario terzo posto al termine dei playoff del campionato della Lombardia Sud e l’Assigeco che è arrivata decima nello stesso raggruppamento. Scopriremo inoltre in anteprima quali saranno gli obiettivi e i progetti futuri di entrambe le società con il presidente del Piacebaskin Baldovino Vento e l’allenatore dell’Assigeco Alberto Cigoli, ma, soprattutto, potremo ascoltare le voci dei giocatori e di come si sono avvicinati a questa bellissima disciplina, che permette di giocare a pallacanestro a ragazzi normodotati e disabili insieme con una naturalezza del tutto unica, condividendo momenti di amicizia e di passione per lo sport.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà