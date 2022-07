Emma Casati guida la delegazione dell’Atletica Piacenza agli Italiani Juniores

L’Atletica Piacenza si prepara ai Campionati Italiani Juniores, che si terranno a Rieti il 9 e 10 luglio.

Punta di diamante del team sarà Emma Casati, già maglia azzurra nella scorsa stagione, che quest’anno non è ancora riuscita ad esprimersi al meglio delle sue possibilità. Partirà con il settimo tempo di accredito nei 5000m Juniores Donne, ma sarà ai nastri di partenza anche sui 1500m, gara di cui non è specialista ma in cui ama cimentarsi quando possibile. Le classifiche sono molto corte alla partenza, per cui tutto può succedere, soprattutto in contesti di grande agonismo in cui Emma ha sempre dimostrato di trovarsi a proprio agio.

A testimonianza dell’ottimo stato di forma del settore mezzofondo, saranno in gara anche Isotta Maria Vitali e Mia Albasi sui 3000 Siepi Juniores Donne: il terzetto di ragazze guidato dal tecnico Giuliano Fornasari sarà in terra reatina alla ricerca di conferme dell’ottima stagione fin qui svolta, con la speranza di exploit nel clou dell’annata.

In gara ci saranno anche due allievi di Giovanni Baldini, pronti a dare battaglia sui 400hs: Matteo Milani e Vittoria Ferrari. Entrambi proveranno a migliorare il proprio limite, consapevoli che la battaglia per la qualificazione sarà particolarmente ardua in un contesto così complesso come quello nazionale.

In pedana a difendere i colori biancorossi nel salto con l’asta scenderà Adele Sundas, allieva di Ennio Buttò. Adele proverà a consacrare un’ottima stagione fin qui condotta su ottimi livelli: il suo 3,50m di quest’anno la colloca nella parte alta della classifica, con la possibilità di giocarsi un buon piazzamento.

Appuntamento dunque allo stadio Raul Guidobaldi nel weekend, nella speranza di grandi risultati da parte dei portacolori biancorossi.