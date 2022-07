Piacenza Rugby, Daniele Boccuni riconfermato alla presidenza del club

Daniele Boccuni rimane alla guida del Piacenza Rugby. E’ quanto sancito dalla recente riunione dell’assemblea elettiva biancorossa, che oltre a rinnova la fiducia all’attuale presidente ha confermato Edmondo Roda e Maurizio Cerrato nelle vesti di consiglieri, salutando con entusiasmo l’ingresso dei neoeletti Marilena Zazzera, Marco Campominosi e Andrea Alberti, con quest’ultimo in rappresentanza della prima squadra.

La riunione del consiglio direttivo ha visto Boccuni ripercorrere il lavoro svolto nel quadriennio appena concluso, ponendo l’accento sugli ottimi risultati ottenuti, sulle difficoltà affrontate (su tutte i due anni di pandemia) e sulle nuove entusiasmanti opportunità di sviluppo e crescita del club. Boccuni ha poi lasciato poi la parola al consigliere dimissionario Sandro Pagani, il quale ha sottolineato l’importanza dell’avvenuto rinnovo della concessione da parte del Comune di Piacenza per l’utilizzo dell’intera area del Centro Sportivo “Mazzoni” per i prossimi vent’anni. Il progetto di potenziamento delle strutture è ampio e ambizioso ma diverse opere sono già state realizzate, altre sono attualmente in corso, ed alcune sono previste per i prossimi mesi, grazie anche alla positiva collaborazione con Wolverines Football Americano Piacenza.