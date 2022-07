Su il sipario sul nuovo Fiorenzuola. Tabbiani: “Qui come una famiglia”

E’ stata presentata nella serata di lunedì al Pavesi, alla presenza del sindaco Romeo Gandolfi e della sua vice Paola Pizzelli, la rinnovata rosa del Fiorenzuola che prenderà parte, per la seconda stagione consecutiva, al campionato di serie C. Il consueto saluto ai tifosi più affezionati che per l’occasione hanno potuto acquistare il nuovo libro sulla centenaria storia rossonera, realizzato dal giornalista di Libertà Franco Polloni e da Marco Moschini.

Rosa non ancora ultimata: “Servono ancora quattro-cinque giocatori, uno dei quali sarà di esperienza” ha detto il ds Marco Bernardi che è ora a caccia di un attaccante esterno. Per rinforzare il reparto offensivo, dalla Cremonese, potrebbe tornare in prestito Blue Mamona, mentre è già arrivato dalla Fiorentina il regista Mattia Fiorini. Si spera, e le possibilità sembrano concrete, di ottenere dal Pisa anche Elia Giani.

“Qui ho allacciato amicizie importanti e sento di vivere all’interno di una seconda famiglia – ha detto mister Luca Tabbiani -. Quali obiettivi? Come ogni anno, il presidente Pinalli mi chiede di migliorare quanto messo in atto la stagione precedente. Ci proveremo”.

Unica nota stonata, le tre assenze in gruppo (già al lavoro) dovute ad altrettanti casi Covid. Prima amichevole per i valdardesi già fissata per domenica in campo esterno al cospetto della Cremonese, neopromossa in serie A.

Portieri

Nicholas Battaiola (’96, conf), Matteo Sorzi (’00, dal Lentigione), Nicola Maini (’03, vivaio).

Difensori

Andrea Bondioli (’97 dal Legnago), Simone Potop (’00, conf.), Filippo Frison (’02, prestito Fiorentina), Moustapha Yabre (’02, prestito Spal), Tommaso Cavalli (’00, prestito Atalanta), Federico Danovaro (’01, conf), Brando Marmiroli (’03, vivaio), Riccardo Oddi (’02, prestito Milan).

Centrocampisti

Ettore Arduini (’03, dal Gavorrano), Michele Currarino (’92, conf.), Edoardo Oneto (’96, conf), Riccardo Stronati (’97, conf), Tommaso Baldini (’03, vivaio), Carlo Caffarra (’03, vivaio), Samuele Giallombardo (’03, vivaio), Mattia Fiorini (’01, prestito Fiorentina), Lucas Areco (’01, dal Borgosesia).

Attaccanti

Davide Arrondini (’99, conf.), Ferdinando Mastroianni (’92, conf.), Francisco Sartore (’95, conf), Filippo Scardina (’92, dalla Pergolettese), Nicola Anelli (’03, vivaio).

STAFF TECNICO

Luca Tabbiani (allenatore), Michele Coppola (vice-all), Emilio Tonoli (all. portieri, Paolo Bertoncini (preparatore atletico), Ettore Guglieri (collaboratore tecnico).