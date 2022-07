Mezzofondo di pregio per l’Atletica Piacenza agli Italiani con Casati, Vitali e Albasi

Ancora ottimi risultati per l’Atletica Piacenza ai Campionati italiani Juniores di Rieti.

Emma Casati, impegnata nella doppia sfida dei 5000 e 1500m è tornata a far parlare di sé in una stagione per lei complicata da alcun stop forzati, ma in cui sta dimostrando di potersela sempre giocare ai massimi livelli. Nei 5000m la biancorossa allenata da Giuliano Fornasari ha saputo aggiudicarsi la settima piazza, correndo la distanza in 17’31”07. Ha poi bissato l’impegno misurandosi nei 1500m, gara in cui ha corso 4’49”62.

Mezzofondo in grande spolvero anche grazie alle due interpreti dei 3000siepi, Isotta Maria Vitali e Mia Albasi. Isotta ha conquistato un eccellente decimo posto, iscrivendo inoltre il proprio nome sulle liste dei detentori dei record provinciali: la giovane ha infatti superato siepi e riviera in 12’01”02, correndo più forte di qualsiasi piacentina nella storia. A breve distanza seguiva Mia Albasi, 12’24”06, non lontana dal suo primato personale.

Molto bene anche l’allieva di Ennio Buttò, Adele Sundas, che ha saltato 3,35m nel salto con l’asta aggiudicandosi un pregevolissimo nono posto.

Nei 400hs ha ben figurato Matteo Milani, che ha corso i 400hs in 58”44. Sfortunata invece Vittoria Ferrari, costretta al ritiro prima della partenza per i 400hs femminili per problemi fisici.