Piace, in arrivo Nicolò Palazzolo: è lui il regista per la prossima stagione

E’ Nicolò Palazzolo, classe 1994 di Torino che nell’ultimo campionato ha giocato con la maglia della Giana Erminio, il centrocampista scelto dal Piacenza per guidare la squadra nella prossima stagione. Un centrale con caratteristiche da regista, in grado di interpretare il centrocampo a due o a tre e quindi profilo perfetto per il 4-2-3-1 con il quale dovrebbe giocare mister Scalise. Il ds Marco Scianò punta a chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni, per poi puntare su un altro centrocampista Under e su un terzino sinistro. Sembra invece al passo d’addio in casa biancorossa Andrea Corbari, il centrocampista andrà all’Entella e in questo caso la società biancorossa chiede solamente un conguaglio economico adeguato. Il Piacenza ha ribadito la volontà di razionalizzare la rosa senza poter fare spese eccessive, in via Gorra si continua con l’impegno, ma servono capitali freschi o investitori per poter alzare l’asticella delle ambizioni, purtroppo all’orizzonte non si vede ancora nulla di nuovo.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà