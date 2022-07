Calcio femminile: i ricordi delle sorelle Meles, prime piacentine in azzurro

Insieme hanno scritto pagine indimenticabili dello sport piacentino, vincendo l’unico Scudetto biancorosso nel 1971 con la Brevetti Gabbiani.

Da sempre inseparabili, le sorelle calciatrici Luciana e Tiziana Meles hanno poi continuato la carriera nella Lazio, accompagnando le sfide nei club a quella maglia azzurra della Nazionale che le ha fatte tanto sognare.

Ora, a distanza di quasi 40 anni dalle ultime partite giocate sul campo, aprono lo scrigno dei ricordi.

Luciana non dimentica le battaglie per i diritti e le tutele necessarie a tutto il movimento: “Con la creazione dell’associazione calciatrici nel 1977 spianai la strada che arriva fino ad oggi, ma non fui ben vista e infatti venni squalificata per 6 mesi dalla federazione”.

La sorella minore Tiziana invece mostra con orgoglio la foto del suo esordio in Nazionale con gol nella prima storica sfida “in rosa” disputata a San Siro nel ’74 contro la Scozia.

Per entrambe questa sarà un’estate speciale, perché si sentono chiamate in prima persona a tifare le azzurre di Milena Bertolini impegnate nell’Europeo.

Dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio, è infatti arrivata anche la spinta “piacentina” per Sara Gama e compagne: “Siamo contente degli sviluppi che hanno finalmente portato fino al professionismo. Queste ragazze meritano tante soddisfazioni e possono rifarsi già dalla partita contro l’Islanda”.