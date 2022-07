Golf, l’allievo del maestro Alain Vergari mattatore all’Alps de Las Castillas

Secondo risultato di prestigio “pro” per Alain Vergari, il maestro di golf piacentino che da pochi mesi ricopre la carica di coach della squadra professionisti Nazionale. È ancora una volta Gregorio De Leo il “mattatore”, dopo il primo trionfo colto al “memorial Giorgio Bodoni”, terzo evento dell’Italian Pro Tour 2022: all’Alps de Las Castillas il 22enne azzurro di Biella ha infatti conquistato una seconda vittoria di stagione e il sogno di diventare un giocatore del Challenge Tour. Gregorio si è guadagnato il primo posto al Club de Golf Soria con un punteggio totale di 14 sotto il Par, davanti a Mathias Eggenberger, già vincitore delle Winter Series al Golf Nazionale nella stagione in corso, e che ha concluso il torneo in seconda posizione staccato di una sola lunghezza dal campione tricolore (a – 13), e ai terzi classificati a pari merito a – 12, il portoghese Vitor Londot Lopes, l’olandese Lars Keunen e l’italiano Giacomo Fortini.

Dopo questa vittoria De Leo è anche salito al primo posto nella classifica dell’ordine di merito dell’Alps Tour. “Una bella soddisfazione questa vittoria di De Leo in Spagna – il commento di Vergari – a sole due settimane da quella ottenuta in Italia, quasi non ce l’aspettavamo per cui sono molto contento di ciò che sta facendo Gregorio che con questo successo è anche diventato leader dell’ordine di merito dell’Alps Tour. Una bellissima esperienza anche per me perché ho iniziato la mia avventura come coach della Nazionale Professionisti a gennaio e dopo soli sei mesi sono arrivate due ottime vittorie sul circuito. Con questa vittoria Gregorio ha conquistato la card per giocare il Challenge Tour del prossimo anno, quindi da agosto cominceremo già a fare qualche esperienza su questo circuito. Prima però andremo a Roma, martedì prossimo, perché c’è l’ultima tappa estiva a Parco dei Medici e io sarò con lui sul campo a combattere per tentare di conquistare un’altra vittoria”.