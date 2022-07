Piace, via alla campagna abbonamenti nel segno della promozione in A del 1993

Era il 13 giugno 1993, una data storica per il Piacenza Calcio, perché quel giorno arrivò la prima promozione in Serie A. Si aprirà proprio nel trentennale di quel magico momento la stagione 2022/2023 della squadra biancorossa, tra slogan in tema e festa con i tifosi. “1992/1993 – Oggi come allora i piacentini sono qua – 2022/2023” è appunto il titolo scelto per la campagna abbonamenti di quest’anno, che la società ha presentato ieri mattina nella sede dello sponsor Decalacque.

Campagna che inizierà venerdì 15 luglio in occasione dei Venerdì Piacentini, quando sarà allestito uno stand tra Piazza Cavalli e via Calzolai in collaborazione con Lux, attivo dalle 20 alle 24 e dove si potranno sottoscrivere le prime tessere stagionali, con tariffe speciali e gadget. Allo stand sarà allestito un gazebo dei ragazzi della Curva Nord con lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione Oltre l’Autismo la cui sede, nei giorni scorsi, è stata oggetto di atti vandalici. Il Piace partirà poi per il ritiro a Salsomaggiore, 20 luglio amichevole con il Monza, e una giornata speciale in programma per il 30: alle 17 altra amichevole con la Pergolettese al centro sportivo di Ripalta Cremasca, al termine della quale la squadra si sposterà a Gossolengo, in piazza Roma, per la “Festa Biancorossa” dalle ore 20 con il Piace che cenerà insieme ai tifosi, alle 21 presentazione della squadra e delle nuove maglie che omaggeranno la promozione in A del 1993 e infine, dalle 21.45, concerto dei Cani Sciolti.

“Siamo estremamente felici di accompagnare il Piacenza anche in questa stagione e di affiancarlo in questa importante campagna abbonamenti che richiama il trentennale della prima promozione in A – ha detto ieri Alessandro De Santis di Decalacque e membro del cda biancorosso – un ricordo che ancora vive in tutti noi e perciò invito tutti i tifosi, e non, a seguire la squadra come in quella irripetibile stagione”. Francesco Fiorani, direttore marketing e ideatore della campagna, si aspetta di staccare “quota 1000 per gli abbonamenti, siamo la seconda squadra per affluenza di pubblico nelle gare interne del Girone A e la prima per numeri staccati in trasferta. Trent’anni fa fu un sogno diventato realtà e in questa stagione le nostre maglie lo richiameranno, in particolare la seconda maglia, quella bianca con il colletto rosso, sarà sulla falsa riga di quella della storica promozione in Serie A con un logo che la renderà un vero oggetto da collezione”.