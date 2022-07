Piace, Katia Tarasconi dà il via alla nuova stagione: “Lavoreremo insieme”

“Abbiamo alcune cose da fare…”. Con queste parole il nuovo sindaco Katia Tarasconi ha salutato il nuovo Piacenza Calcio alla vigilia del ritiro di Salsomaggiore, questa mattina allo stadio Garilli. “Lavoreremo insieme, il nostro impegno ci sarà soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, perché il Piacenza è un bene di tutta la città” ha assicurato Tarasconi. Confermate dal presidente Roberto Pighi e dal dg Marco Scianò le voci sulla volontà della società di cercare nuovi soci o acquirenti. Come ha chiarito Scianò “siamo all’unisono con l’amministrazione per preservare il Piacenza e fare di tutto per mantenerlo nel professionismo, con l’augurio che possa arrivare qualcuno a garantirci ambizioni diverse”.

