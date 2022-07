Europei di ciclismo, secondo oro per Silvia Zanardi: protagonista in corsa a punti

Non si ferma l’avventura trionfale in sella di Silvia Zanardi, ciclista piacentina grande protagonista in maglia azzurra agli Europei su pista in corso di svolgimento ad Anadia (Portogallo). Dopo la medaglia d’oro (e il relativo titolo continentale) Under 23 di sabato nell’Inseguimento a squadre, ieri la classe 2000 si è ripetuta, vincendo la specialità della Corsa a punti di categoria e difendendo – come nel quartetto – il titolo conquistato nel 2021 ad Apeldoorn (Olanda).

Per salire sul gradino più alto del podio, Silvia ha dovuto piegare la tenace resistenza dell’olandese Daniek Hengeveld, superata per soli 6 punti. Per entrambe, due giri guadagnati e due sprint a punteggio vinti, con la Zanardi premiata da una maggiore costanza, andando a bersaglio in ben otto volate su dieci (ad esclusione della prima e dell’ultima).

Così , l’azzurra piacentina ha potuto festeggiare la terza medaglia personale nella rassegna di Anadia, con la bacheca personale che contempla anche il bronzo inaugurale nell’Inseguimento individuale. Oggi un’altra sfida all’orizzonte, decisamente stimolante e suggestiva: quella dell’Omnium di categoria, mentre domani nell’ultima giornata della rassegna Silvia salirà in sella nella Madison (Americana).

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO KATIA TARASCONI E DELL’ASSESSORE ALLO SPORT MADIO DADATI – “Ancora una volta – le parole della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e dell’assessore allo sport Mario Dadati – Silvia Zanardi ha portato Piacenza sul tetto d’Europa: ormai non ci sono più parole per elogiare il talento, l’abnegazione e la grinta di un’atleta che, pur gareggiando nella categoria Under 23, dimostra più che mai la maturità, la completezza e l’esperienza di una straordinaria campionessa ai più alti livelli internazionali. Continueremo a fare il tifo per le gare che ancora l’attendono, ma questo susseguirsi di risultati eccezionali merita i più calorosi applausi”. “Gli Europei di Anadia – aggiungono – stanno regalando all’intera comunità piacentina grande orgoglio anche grazie alle atlete del Vo2 Team Pink, che stanno onorando ai massimi livelli la maglia azzurra in questa competizione. Al presidente Gianluca Andrina e a tutto lo staff tecnico vanno i nostri più sinceri complimenti”.