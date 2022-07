Baseball, Mattia Agosti ad un passo dalla finale per le World Series

Continua positivamente, anche se con alti e bassi, l’esperienza della Selezione U12 dell’Emilia-Romagna, della quale fa parte il piacentino Mattia Agosti, alle qualificazioni per le World Series giovanili in programma negli Usa ad agosto.

A Moergestel, in Olanda, gli emiliani hanno battuto nettamente Ucraina e Spagna (Rappresentativa Catalana) arrivando a giocarsi con la Repubblica Ceca il passaggio diretto alla finalissima di venerdì. Purtroppo con i cechi è arrivato il primo dispiacere con la sconfitta per 1-0 dopo una combattuta contesa. Decisivo il punto segnato in apertura dagli avversari che approfittavano di un inizio contratto degli emiliani nei quali, come nelle precedenti uscite, Agosti è risultato titolare nel ruolo di esterno sinistro ( due arrivi in base per lui contro i cechi). La sconfitta non pregiudica ancora il percorso dell’Emilia-Romagna che avrà la possibilità di prendersi la rivincita, ma per arrivare a ciò dovrà vincere lo spareggio, in programma giovedì, che vale il secondo posto nella finalissima. Potenziali avversarie la Spagna ( vittoriosa 10-0 sulla Croazia e già battuta come detto dai nostri) o i padroni di casa olandesi, vittoriosi 7-5 sull’Austria. Le due squadre si scontreranno domattina.