Baseball, Mattia Agosti in finale alle qualificazioni per le World Series giovanili

Continua in Olanda la favola della selezione Under 12 dell’Emilia Romagna, della quale fa parte anche il piacentino Mattia Agosti. In semifinale i giovanissimi campioncini hanno battuto 4-1 la selezione catalana che rappresenta la Spagna. Agosti e i suoi compagni si trovano dunque ad un passo dalla storica qualificazione alle World Series giovanili in programma ad agosto a Williamsport (Stati Uniti). Ultimo atto stamattina alle 11.00 contro la Repubblica Ceca: chi vince vola in Pennsylvania. Una finale che si preannuncia estremamente combattuta. Agosti sarà in campo da esterno sinistro, come già accaduto in tutte le precedenti partite di questo torneo di qualificazione che mette in palio l’unico posto riservato all’Europa alle Llws alle quali parteciperanno in totale 20 squadre provenienti da tutto il mondo. Gli osservatori giudicano la finale di domani come la più logica, visti i valori tecnici in campo. Unica incognita il rischio pioggia che ha già costretto a far iniziare con oltre tre ore di ritardo Emilia Romagna-Spagna.

