Nuoto, tre atleti della Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani giovanili

Ci saranno anche i colori biancorossi della Vittorino da Feltre ai campionati italiani giovanili di nuoto – Juniores e Cadetti – in programma dal 28 al 31 luglio al Centro federale Pietralata di Roma. La squadra biancorossa della società del presidente Tedesco, infatti, sarà rappresentata da Nicola Vassena (Cadetti) e dalle giovanissime Ludovica Bonini e Alice Montavoci, entrambe ai blocchi di partenza delle gare Juniores.

Vassena, veterano delle gare tricolori giovanili, scenderà in vasca a Roma in diverse specialità: nei 200 dorso (giovedì 28 luglio), nei 200 rana (29), nei 200 (31) e nei 400 misti (30). Ludovica Bonini gareggerà invece nei 50 (30) e nei 100 rana (28) mentre Alice Mon-tavoci si cimenterà nei 200 farfalla (31 luglio).

“La Vittorino da Feltre – precisano i tecnici biancorossi Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan, che saranno a Roma al seguito dei loro atleti – è presente ai Campionati italiani giovanili ininterrottamente da circa vent’anni, a conferma di una tradizione consolidata ma anche di un lavoro di preparazione che viene portato avanti nel tempo con ottimi risultati. Nicola Vassena e Ludovica Bonini hanno già vissuto questa esperienza agonistica di altissimo livello, mentre per Alice Montavoci si tratterà di un vero e proprio debutto. Sono tutti atleti che negli ultimi anni hanno fatto segnare una crescita tecnica qualitativa davvero importante, ragazzi che amano lo sport e che sanno anche perfettamente coniugarlo con lo studio. Per loro, al di là dei risultati che sapranno conquistare in vasca, sarà sicuramente un’esperienza sportiva formativa ed altamente entusiasmante”.

Le gare dei tricolori giovanili inizieranno giovedì mattina e si concluderanno domenica pomeriggio; complessivamente saranno 1.135 gli atleti in gara (590 maschi e 545 femmine) in rappresentanza di ben duecentosettantacinque società natatorie italiane.