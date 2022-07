Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Simone Stucchi al Calcio Lecco 1912.

A Simone va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà