Lo aveva detto l’anno scorso Maria Sole Perugino, che dopo aver vinto gli Europei avrebbe puntato al titolo mondiale. Promessa mantenuta, e si può davvero parlare di impresa per la ventenne piacentina che ieri mattina si è laureata campionessa del mondo nella specialità del 4 di Coppia Pesi Leggeri ai Campionati Mondiali Under 23 di canottaggio in programma a Varese in questi giorni.