Max Cremona vince in Svezia e si porta in testa al mondiale di motonautica F250

Nel segno di super Max Cremona la tappa di Mora in Svezia. Il motonauta piacentino si prende la rivincita nei confronti di Peter Bodor e adesso guida il mondiale F250 con 37 punti. Nella F125 Luca Finotti (terzo e secondo nelle prime due prove) pensa al colpaccio ma l’illusione svanisce nell’ultima manche dove chiude quinto. Nella F500 giornata da dimenticare per Giuseppe Rossi ed Andrea Ongari. Grande protagonista lo slovacco Robert Hencz. Bene Zielinski, Aabrams e Jung. La classifica mondiale sorride ad Aabrams anche perché Attila Havas non ha gareggiato in Svezia per Covid.

In F250 Peter Bodor vola in pole ma nel traffico della prima curva viene “lavato” e si ferma. Max Cremona, autore di una sontuosa partenza, domina così la prima manche. Alle sue spalle il fratello Alex che, dopo un paio di giri, si sbarazza dell’inglese Turner. Nella seconda manche estenuante duello tra Max e Bodor. L’ungherese insegue, resta in scia ma a gioco lungo deve accontentarsi della piazza d’onore. Terzo Alex, quarto Turner. Nell’ultima prova super Max fa 3 su 3: un vero trionfo. Bodor finisce alle sue spalle ma il secondo di tappa è Turner. Alex si ferma e chiude quarto. La classifica: Max Cremona p. 37, Bodor 35, Turner 32, Alex Cremona 23, Malaspina 13.

In F125 Luca Finotti, quarto in pole, corre una buona prima manche dove chiude alle spalle di Lember e Lyubenov. Nella seconda prova è Peeba ad avere il sopravvento su Finotti e Kecinski. Si decide tutto nell’ultima manche. Finotti ha grosse chance di successo però parte al rallentatore e non va oltre il quinto posto, quarto di tappa. La classifica: Lember p. 35, Lyubanov 33, Kecinski e Peeba 28, Finotti 23.

F500 – È Marcin Zielinski a prendersi la pole sul nostro Giuseppe Rossi. Ma lo scatto di Robert Hencz, nella prima manche, è irresistibile. Lo slovacco vince facile su Marian Jung e Zielinski. Giuseppe Rossi viene squalificato mentre Andrea Ongari si ferma abbandonato dal motore al settimo giro quando era quarto. Anche nella seconda prova Hencz scappa solitario lasciando in lotta Aabrams e Zielinski per la piazza d’onore. La zampata giusta è del polacco nel penultimo giro. Attardato Rossi mentre Jung e Ongari si fermano a metà gara. Terza e ultima prova con Hencz che controlla la situazione dando campo libero ad Aabrams e Jung. Quarto Zielinski, sesto Rossi, al palo Ongari. Per i nostri due rappresentanti un weekend da dimenticare. La classifica: Aabrams p. 51, Zielinski 43, Hencz 41, Jung 40, Havas 31, Ongari 23.