Calcio dilettanti, ufficiali i ripescaggi dalla Terza: c’è anche il Gropparello

C’è anche il Gropparello tra le formazioni ripescate nel campionato di Seconda Categoria per la stagione 2022/2023. E’ questa la sorpresa riservata dal comitato regionale della Figc che ha ufficializzato le promozioni d’ufficio in vista dei prossimi tornei di Seconda. Con i piacentini, sconfitti sia nella finale playoff che in quella di coppa di Terza Categoria, ci sono l’Audax Casinalbo di Modena, i parmensi del Combisalso, i reggiani del Rubiera, i ravennati del San Potito e la Venturina, formazione bolognese.

Compilati anche i due gironi che vedranno in scena le formazioni nostrane. Questi i raggruppamenti:

I GIRONI PIACENTINI DI SECONDA CATEGORIA