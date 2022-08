Al Pattinodromo il primo “Piacenza Motor Show” e festa società Uisp

Si terrà sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 al Pattinodromo/Ciclodromo “Franco Bertolini e Franco Zeppi” di Corso Europa a Piacenza il 1° Piacenza Motor Show, ovvero il primo Show di Freestyle Motocross e Festa delle società sportive affiliate UISP.

Il Comitato territoriale Uisp di Piacenza organizza la prima esibizione “Show di Freestyle Motocross” cittadina. Un team numeroso tra collaboratori e volontari è già al lavoro da alcune settimane per la buona riuscita dell’evento.

La due giorni ha l’ambizione di essere un vero e proprio contenitore sportivo, con l’attrazione principale del Freestyle Motocross, una recente variazione del motocross che non è incentrato sulla velocità in gara, ma sull’abilità dei piloti nel compiere acrobazie durante i salti. I corridori si esibiscono, infatti, in salti di 45 metri di lunghezza arrivando ad altezze di circa 18 metri.

Uisp Piacenza avrà anche una particolare attenzione al sociale. Sabato 27 agosto al mattino, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, infatti sarà attivo il servizio di Mototerapia, una particolare attività che permette alle persone con disabilità motorie, fisiche e sensoriali di poter salire in sella ad una moto, accompagnati, vivendo l’adrenalina dello sport e sviluppando o affinando, nel tempo, capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali.

Nelle due mattinate di sabato e domenica, Uisp Piacenza punta a dare la possibilità ad oltre 60 persone di provare questa nuova esperienza, unica nel suo genere, coinvolgendo tra le altre, anche Acquarello, una associazione sportiva dilettantistica affiliata a Uisp Piacenza che lavora prevalentemente sulla disabilità.

Sarà anche un week end riservato alle famiglie: oltre al motocross, infatti, nel contesto dell’impianto di Corso Europa si terrà la festa delle Società affiliate a Uisp Piacenza: la festa conclusiva del Centri Estivi sarà l’occasione per consegnare uno speciale attestato di partecipazione a tutti i bambini che hanno partecipato (o parteciperanno da qui a fine agosto) ai Centri Estivi UISP Piacenza 2022, che muovono in media 200 bambini a settimana.

La dimostrazione delle discipline sportive delle associazioni del territorio riempirà di colori e suoni il Pattinodromo: le società di pattinaggio affiliate alla Uisp terranno momenti dimostrativi, affiancate dalle società di skateboard, da quelle di pattinaggio artistico e da una società di attività equestri che allieterà i presenti con dimostrazioni di volteggio equestre. Il ciclismo sarà presente con il gruppo sportivo “F. Zeppi” e le mountain bike con 101% Off Road.

Ultimi ma non ultimi, i nostri associati Over 60, con la ginnastica posturale ed antalgica riservata alla Terza Età.

La manifestazione sportiva sarà aperta a tutta la cittadinanza e a tutti gli appassionati di motocross e non solo.

All’interno del Pattinodromo verranno allestiti spazi con servizio bar, stand gastronomici e ristorazione.

Sabato sera, in particolare, si alterneranno diversi dj. Domenica sera, musica a cura dei “Cani della Biscia”!!!