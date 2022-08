Rugby, si parte il primo ottobre. Per i Lyons prima gara in casa con Colorno

Scatta il primo ottobre il campionato di rugby Peroni Top 10.

La prima sfida di Sitav Rugby Lyons è in casa contro Hbs Colorno.

Giornata 1

And. 01.10.2022– h.16.00 /Rit. 07.01.2023 – h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – HBS Colorno

G.S. Fiamme Oro Rugby – CUS Torino Rugby

Petrarca Rugby – Mogliano Veneto Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 – Femi-CZ R. Rovigo Delta

Giornata 2

And. 08.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 14.01.2023 – h.15.00

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno – G.S. Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia – Petrarca Rugby

Mogliano Veneto Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

CUS Torino Rugby – Rugby Viadana 1970

Giornata 3

And.15.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 21.01.2023– h. 15.00

Transvecta Rugby Calvisano – Sitav Rugby Lyons

G.S. Fiamme Oro Rugby – Femi- CZ R. Rovigo Delta

Petrarca Rugby – HBS Colorno

Valorugby Emilia – Cus Torino Rugby

Rugby Viadana 1970 – Mogliano Veneto Rugby

Giornata 4

And. 22.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 04.03.2023– h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – Rugby Viadana 1970

Mogliano Veneto Rugby – G.S. Fiamme Oro Rugby

CUS Torino Rugby – Petrarca Rugby

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Transvecta Rugby Calvisano

HBS Colorno – Valorugby Emilia

Giornata 5

And. 12.11.2022– h. 15.00-Rit. 11.03.2023– h. 15.00

G.S. Fiamme Oro Rugby – Sitav Rugby Lyons

Petrarca Rugby – Femi- CZ R. Rovigo Delta

Rugby Viadana 1970 – Transvecta Rugby Calvisano

HBS Colorno – CUS Torino Rugby

Valorugby Emilia-Mogliano Veneto Rugby

Giornata 6

And. 19.11.2022– h. 15.00-Rit. 25.03.2023 – h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – Petrarca Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – G.S. Fiamme Oro Rugby

Mogliano Veneto Rugby – CUS Torino Rugby

Rugby Viadana 1970 – HBS Colorno

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Valorugby Emilia

Giornata 7

And. 03.12.2022 – h. 15.00-Rit. 01.04.2023 – h. 16.00

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

G.S. Fiamme Oro Rugby – Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

CUS Torino Rugby – Femi- CZ R. Rovigo Delta

HBS Colorno – Mogliano Veneto Rugby

Giornata 8

And. 10.12.2022 h. 15.00-Rit. 15.04.2023– h. 16.00

Sitav Rugby Lyons – CUS Torino Rugby

G.S. Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 – Petrarca Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – HBS Colorno

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby

Giornata 9

And.17.12.2022– h. 15.00-Rit. 22.04.2023 h. 16.00

Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons

Petrarca Rugby – G.S. Fiamme Oro Rugby

CUS Torino Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

Valorugby Emilia – Rugby Viadana 1970

HBS Colorno – Femi- CZ R. Rovigo Delta

Semifinali: 6/7 maggio 2023 – 13/14 maggio 2023

Finale: 27 maggio 2023