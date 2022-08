Serie C, ora è ufficiale: Piace e Fiorenzuola giocheranno in due diversi campionati

Piace nel girone A e Fiorenzuola nel girone B. Sono state confermate oggi dalla Lega Pro le indicazioni emerse nei giorni scorsi e che volevano le due piacentine separate nel corso della prossima stagione di Serie C, al via il 28 agosto. Dunque, niente derby piacentino e tifosi biancorossi che dovranno rinunciare allo scontro con alcune delle storiche rivali, Reggiana e Siena su tutte, mentre il Fiorenzuola sarà costretto a ben due trasferte in Sardegna (con Torres e Olbia).

Questi i due raggruppamenti, domani sarà tempo di ufficializzazione dei calendari.

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ARZIGNANO

FERALPISALÒ

JUVENTUS U23

LECCO

MANTOVA

NOVARA

PADOVA

PERGOLETTESE

PIACENZA

PORDENONE

PRO PATRIA

PRO SESTO

PRO VERCELLI

RENATE

SANGIULIANO

TRENTO

TRIESTINA

VICENZA

VIRTUS VERONA

GIRONE B

ALESSANDRIA

ANCONA

CARRARESE

CESENA

ENTELLA

FERMANA

FIORENZUOLA

GUBBIO

IMOLESE

LUCCHESE

MONTEVARCHI

OLBIA

PONTEDERA

RECANATESE

REGGIANA

RIMINI

SAN DONATO

SIENA

TORRES

VIS PESARO

GIRONE C

MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

CATANZARO

CROTONE

FIDELIS ANDRIA

FOGGIA

GELBISON

GIUGLIANO

JUVE STABIA

LATINA

MONOPOLI

MONTEROSI TUSCIA

PESCARA

PICERNO

POTENZA

TARANTO

TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA

VITERBESE