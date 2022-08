Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: ecco i calendari ufficiali

La Figc regionale ha sorteggiato e pubblicato i calendari dei campionati di calcio di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, in cui sono impegnate numerose squadre piacentine.

L’Eccellenza partirà il 28 agosto alle 16.30, con Agazzanese, Nibbiano & Valtidone e Castellana impegnate in trasferta rispettivamente contro Real Formigine, Cittadella Modena e Borgo San Donnino. Il girone di andata si chiuderà l’11 dicembre. Girone di ritorno al via il 18 dicembre, prima dello stop invernale fino all’8 gennaio 2023. Ultima giornata di campionato in programma il 7 maggio.

La Promozione – che vedrà la partecipazione di sei squadre piacentine – partirà l’11 settembre alle 15.30: tra le gare spicca il derby Gotico Garibaldina-Vigolo. Il girone di andata si chiuderà il 18 dicembre alla 15° giornata, dopodiché stop invernale fino al 15 gennaio, quando scatterà il girone di ritorno, con l’ultima di campionato il 7 maggio.

Stessa tempistica per la Prima Categoria, con 10 squadre piacentine al via.

Pubblicati dalla Figc Emilia Romagna anche i calendari relativi all’Under 19 Elite regionale, all’Under 19 regionale, all’Under 17 e all’Under 15.

