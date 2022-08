Piace, slitta di mezz’ora il test con l’Albinoleffe: arbitri diretti a Lugagnano di Verona

Ha del clamoroso quanto avvenuto questo pomeriggio al Piacenza Calcio: l’amichevole in programma alle 17.30 al campo sportivo di Lugagnano contro l’Albinoleffe è stata infatti posticipata di mezz’ora a causa di una svista capitata alla terna arbitrare: i fischietti designati per orchestrare il match, una volta partiti da Bergamo, hanno imboccato l’autostrada per raggiungere Lugagnano di Sona, in provincia di Verona. Una volta giunti sul campo, fortunatamente in largo anticipo, si sono accorti dell’errore e hanno fatto dietrofront per poi raggiungere la Val d’Arda. Un curioso episodio che ha sicuramente strappato un sorriso ai biancorossi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà