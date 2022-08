“Piacenza è orgogliosa di te”. L’atleta Andrea Dallavalle premiato in Comune

“Caro Andrea, la Città di Piacenza è profondamente orgogliosa di te. I tuoi successi

e i prestigiosi traguardi conseguiti nella tua straordinaria carriera sportiva fanno onore al tuo impegno, alla tua classe e alla tua straordinaria forza d’animo. Continua così!” Il messaggio scritto all’i terno della pergamena che il sindaco Katia Tarasconi ha consegnato questa mattina nelle mani di Andrea Dallavalle, reduce dal quarto posto ai mondiali di Eugene, negli Usa e in procinto di partire per gli europei di Monaco di Baviera, in calendario la prossima settimana.

Oltre alla pergamena, il primo cittadino ha consegnato all’atleta piacentino lo stemma della nostra città. Con loro era presente anche il delegato provinciale Robert Gionelli che ha consegnato a Dallavalle lo stemma del Coni. Alla cerimonia organizzata in sala consiliare erano presenti anche l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri, il tecnico di Andrea, Ennio Buttò, la mamma Maria Cristina Bobbi, il papà Fabrizio Dallavalle (presidente dell’Atletica Piacenza), l’assessore allo Sport Mario Dadati, il tenente Francesco Tartaglione in rappresentanza del Comando provinciale della Guardia di Finanza e il vice sindaco Marco Perini.

