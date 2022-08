Gas Sales Volley, al via gli abbonamenti: prelazione fino al 31 agosto

Il momento tanto atteso dai tifosi della Gas Sales Volley è arrivato: la vendita degli abbonamenti per la stagione 2022-2023 è partita con la prima fase di prelazione, che durerà fino al 31 agosto. I tifosi già abbonati, che intendono rinnovare il titolo d’accesso, possono rivolgersi agli sportelli della Banca di Piacenza e nei punti Gas Sales Energia. In caso di gare a porte chiuse per motivi legati alla pandemia e indipendenti, l’abbonamento non consentirà l’accesso al Palabanca. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, la società sportiva definirà le modalità di accesso in base alle normative.

Per informazioni: 0523/1886341, [email protected] o gassalespiacenza.it/abbonati.